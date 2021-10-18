В России оценили перспективы дефицита шампанского

Президент Российского Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович оценил перспективы дефицита шампанского в стране в преддверии зимних праздников. Импортного и отечественного игристого вина перед Новым годом будет достаточно, сообщил глава организации агентству «Прайм».

«Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш — неважно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами», — заявил Попович. Он также прокомментировал возможность повышения цен на продукцию. По прогнозам главы организации, до новогодних праздников шампанское и игристые вина в России не подорожают. Попович отметил, что некоторый рост цен возможен, но в пределах инфляции — на пять-семь процентов.

Ранее в октябре директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что шампанское в России в грядущие праздники подорожает. Он тоже отметил, что увеличение стоимости будет в пределах инфляции, но назвал показатель в семь-десять процентов. Эксперт добавил, что нет смысла закупать шампанское заранее, так как предприятия наращивают производство, ожидая повышенного спроса.

В середине сентября возобновились поставки шампанского из Франции в Россию. С июля они были прерваны из-за принятого закона о маркировке, согласно которому только отечественные производители могут использовать термин «шампанское». Комитет вин Шампани заявил, что французские виноделы будут уважать новый российский закон.