Набиуллина назвала угрозу благополучию россиян

Высокая инфляция грозит разрушением благополучия людей, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она заметила, что регулятор никак не может согласиться с тем, что можно «попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой», пишет ТАСС.
«Рост инфляционных ожиданий, который действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — сказала она. Глава ЦБ назвала инфляцию реальной бедой, которая делает людей беднее, и подчеркнула, что регулятор обязан был принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Потому, пояснила Набиуллина, Банк России на последнем заседании и повысил ставку до 7,5 процента и может рассмотреть необходимость принять аналогичные решения на следующих заседаниях.
По базовому сценарию Центробанка, инфляция в этом году должна находиться на уровне 7,4-7,9 процента, а в следующем снизиться до диапазона 4-4,5 процента. Для этого среднегодовая ключевая ставка в 2022 году будет сохраняться на уровне в 7,3-8,3 процента, объяснила глава регулятора.
Решение о повышении ключевой ставки до 7,5 процента Центробанк принял на заседании 22 октября. Повышение стало шестым подряд с марта, тогда ставка находилась на самом низком в новейшей истории России уровне — 4,25 процента годовых. Нынешний уровень — самый высокий с 2018 года.