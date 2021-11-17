ЦБ рассказал о вариантах изменения ключевой ставки

Центробанк рассмотрит широкий набор вариантов изменения ключевой ставки в декабре, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на Международном форуме Московской биржи. Его слова передает РИА Новости.

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«Я думаю, что на декабрьском заседании на столе совета директоров будет широкий набор вариантов изменения ключевой ставки», — рассказал он. По словам Тремасова, ЦБ решительно настроен приблизить инфляцию к четырем процентам в конце 2022 года.

Последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 17 декабря. На октябрьском заседании Центробанк повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых.

На выступлении в Госдуме в середине ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция грозит разрушением благополучия людей. По базовому сценарию Центробанка, инфляция по итогам 2021 года не должна превысить 7,9 процента, а в следующем году ожидается снижение до 4-4,5 процента. Для достижения этой цели среднегодовая ключевая ставка в 2022 году сохранится на уровне в 7,3-8,3 процента.

Также Набиуллина заявила, что ключевая ставка сохранится выше нейтрального диапазона в 5-6 процентов минимум до середины 2023 года. По ее словам, удержание ставки выше нейтральной обеспечит устойчивое замедление инфляции.