Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

ЦБ намерен удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5-6 процентов минимум до середины 2023 года. «Возвращение к нейтральному уровню ключевой ставки — это 5-6 процентов, напомню, — произойдет где-то не раньше середины 2023 года», — отметила Набиуллина. По ее словам, удержание ставки выше нейтральной необходимо для устойчивого замедления инфляции.

Набиуллина сравнила «накачивание» экономики антикризисными мерами со спринтерским бегом, который не рассчитан на длительный период. «Если сравнить этот год с последующими, то можно провести аналогию со спринтерским бегом и бегом трусцой. Бежать быстро долго невозможно. Именно поэтому нельзя «накачивать экономику», заставляя ее расти выше потенциала. Экономический организм в таком режиме долго работать не сможет, будет высокая инфляция, это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста — одышка, а потом сердечный приступ — экономический кризис», — сравнила она.

Глава ЦБ указала на важность своевременного сворачивания антикризисных мер. «Мы быстро убежали от ковидного кризиса, теперь время двигаться вперед в нормальном темпе» — сказала она. Набиуллина отметила нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики.

Последнее заседание Центробанка по ключевой ставке состоялось 22 октября. По его итогам регулятор резко повысил ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. ЦБ решился на такой шаг из-за ускорения инфляции, которая по итогам 2021 года должна составить 7,4-7,9 процента. Набиуллина назвала принятое решение «существенным шагом».