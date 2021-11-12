ЦБ оценил темпы роста цен

Центральный банк (ЦБ) оценил темпы инфляции, которая в октябре ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете о динамике потребительских цен, опубликованном на сайте ЦБ.

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Несмотря на ускорение инфляции, регулятор сохранил свой прогноз по темпу роста цен к концу 2021 года на уровне 7,4-7,9 процента. ЦБ ожидает, что в 2022 году инфляция вернется к целевому показателю и составит 4-4,5 процента. Регулятор отметил, что больше всего в стране подорожало продовольствие из-за плохого урожая и роста издержек в сельскохозяйственном секторе.

В ЦБ отметили, что инфляционное давление остается высоким. Рост цен на продовольствие негативно скажется на инфляционных ожиданиях населения. В начале ноября данные по инфляции представил Росстат, на отчет которого опирается ЦБ в своих прогнозах. Согласно подсчетам службы статистики, продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 10,89 процента по сравнению с октябрем 2020 года.

2 ноября Центральный банк спрогнозировал дальнейший рост цен на продукты. Регулятор ожидает, что низкие показатели сбора урожая отразятся на стоимости продовольствия в первом полугодии 2022 года. Чтобы сдержать инфляцию, Центральный банк 22 октября резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых.