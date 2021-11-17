Эрдоган после рекордного обвала турецкой лиры заявил о верном пути

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить снижение ключевой ставки на фоне рекордного обвала курса турецкой лиры по отношению к доллару. Выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития, он заявил, что страна в вопросе денежно-кредитной политики находится на верном пути, а с теми, кто защищает высокую ставку, ему не по пути, передает РИА Новости.

По словам главы государства, высокая ставка (по состоянию на 17 ноября составляет 16 процентов) является народной бедой, и власти должны ее разрешить. Именно она, уверен Эрдоган, остается причиной высокой инфляции, от которой страдает население.

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Он пообещал продолжать снижать ставку до тех пор, пока находится на своем посту. Президент напомнил, что развитые страны мира, например, США и Израиль, опускают ставки.

В представлениях Эрдогана высокая ставка, усложняющая кредитование экономики, мешает экономическому росту и способствует инфляции. В середине октября президент уволил очередных высокопоставленных чиновников турецкого ЦБ, которые проголосовали против снижения ставки. После этого регулятор опустил параметр на 2 процентных пункта.

Эксперты отмечают, что фактически можно говорить о потере Центробанком независимости, а также ожидают, что турецкая лира продолжит падение. В среду, 17 ноября, валюта второй день подряд побила антирекорд. Доллар на максимуме торговался на уровне 10,56 лиры. Таким образом, за месяц турецкая валюта подешевела на 14 процентов, а за год она потеряла треть стоимости.

В России самым громким сторонником политики, проводимой Эрдоганом, остается миллиардер Олег Дерипаска. Он требует от Центробанка России обрушить ставку на турецкий манер, чтобы предоставить дешевые кредиты реальному сектору экономики. По мнению бизнесмена, на инфляцию и курс рубля такая политика не повлияет. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила очередного повышения ставки на декабрьском заседании.