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Решение Центрального банка Турции рекордно обвалило курс лиры

Курс лиры достиг исторического минимума по отношению к доллару
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Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Курс лиры обвалился до исторического минимума по отношению к доллару. Во время торгов 21 октября стоимость американской валюты достигла 9,48 лиры. На момент написания новости один доллар торгуется по курсу в 9,43 лиры.

Лира упала более чем на два процента по отношению к американской валюте после решения Центрального банка Турции снизить ключевую ставку с 18 до 16 процентов. При этом инфляция в стране находится на рекордном уровне — в сентябре рост цен ускорился до 20 процентов.

Глава Центрального банка Шахап Кавджиоглу обещал поддерживать ключевую ставку выше показателя роста цен. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган придерживается нестандартного мнения: глава государства уверен, что высокая ключевая ставка разгоняет цены, в то время как низкая стоимость заимствований, напротив, способствует сдерживанию инфляции. Такая точка зрения расходится с общепринятым пониманием механизма работы процентной ставки. Тем не менее Эрдоган уже уволил трех предшественников Кавджиоглу, поэтому главе Центрального банка приходится находить компромисс между желаниями президента и экономическими постулатами.

В сентябре Кавджиоглу заявил, что регулятор будет ориентироваться на базовую инфляцию вместо общей. Этот показатель не учитывает роста цен на продукты, электроэнергию и другие товары, стоимость которых считается волатильной и подверженной временным факторам. Новый ориентир позволил Кавджиоглу снизить ключевую ставку, тем самым выполнив требования Эрдогана.

В октябре президент уволил трех сотрудников Центрального банка, которые, предположительно, голосовали против снижение ставки. Это привело к очередному падению лиры. Оппозиционные политики обвинили Эрдогана в обвале национальной валюты и попросили главу государства воздержаться от давления на Центральный банк. Кавджиоглу пообещал оппонентам президента на заседании 21 октября принять правильное решение относительно ключевой ставки.

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