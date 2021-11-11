Курс лиры рекордно обвалился

Курс турецкой лиры рекордно обвалился к доллару США, свидетельствуют данные торгов. В 11:46 мск за доллар давали 9,97 лиры. В 12:25 мск доллар стоил 9,93 лиры.

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Лира начала резко дешеветь с начала сентября, когда доллар торговался по 8,3 лиры. На падение стоимости повлияло нежелание турецкого Центробанка повышать ключевую ставку, несмотря на стремительный разгон инфляции — в сентябре рост цен ускорился до 20 процентов. При этом на октябрьском заседании ЦБ понизил ключевую ставку с 18 до 16 процентов.

Последний раз курс турецкой национальной валюты рекордно обвалился в конце октября, опустившись до 9,84 лиры за доллар. Причиной стало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявить персонами нон грата послов десяти стран.

Эксперты и политологи считают, что у турецкого Центробанка нет самостоятельности в действиях, а решения по ключевой ставке принимает Эрдоган, открыто поддерживающий снижение. С 2016 года Эрдоган сменил четверых руководителей ЦБ. Нынешний глава ЦБ Чахап Кавджиоглу был назначен в марте 2021 года.