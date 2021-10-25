Решение Эрдогана рекордно обвалило курс лиры

Курс лиры рекордно обвалился после решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявить персонами нон грата послов десяти стран. В результате на торгах в понедельник, 25 октября, курс национальной валюты опустился до 9,84 лиры за доллар и достиг исторического минимума.

Ранее в октябре Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран, призывавших Анкару освободить активиста Османа Кавалу. Речь идет о представителях дипломатических миссий из Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

В середине октября лира начала резко дешеветь на фоне увольнения по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Также отрицательно на курсе нацвалюты сказалось и решение Центробанка страны снизить ключевую ставку с 18 до 16 процентов. При этом инфляция в стране находится на рекордном уровне — в сентябре рост цен ускорился до 20 процентов.