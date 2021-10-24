Стало известно о попытке отговорить Эрдогана от высылки послов десяти стран

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана хотели отговорить от высылки послов десяти стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники турецкого агентства АНКА.

Дипломаты из МИД Турции предпринимали усилия, чтобы отговорить главу государства от приказа об объявлении послов персонами нон грата из-за призыва освободить активиста Османа Кавалу.

Тем не менее Эрдоган отдал соответствующий приказ МИД 21 октября. Попытки дипломатов предотвратить такое развитие событий не увенчались успехом.

Информагентство утверждает, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии до сих пор не получили от турецких властей уведомления о высылке.

Посольства этих стран 18 октября призвали Анкару освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.