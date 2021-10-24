США отреагировали на заявления Эрдогана о намерении выслать послов

Госдеп США заявил, что добивается ясности от МИД Турции после заявления Эрдогана

Госдеп США отреагировал на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить послов десяти стран персонами нон грата и выслать их из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции», — заявил высокопоставленный дипломат.

Ранее Эрдоган дал распоряжение турецкому МИД объявить персонами нон грата послов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии. При этом официально о решении объявлено пока не было.

Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.