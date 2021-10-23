Турция пока не объявила персонами нон грата послов 10 стран

МИД Турции пока не исполнил указание Эрдогана об объявлении персонами нон грата 10 послов

МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Таким образом, внешнеполитическое ведомство Турции еще не исполнило указание президента Реджепа Эрдогана прекратить пребывание в стране глав дипмиссий Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США из-за их призыва освободить правозащитника Османа Кавалу. При этом МИД подтвердил вызов послов и указал, что напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Также ни одно из десяти посольств не объявило, что послы стали персонами нон грата.

Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Дипмиссии назвали суд над активистом «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы».

Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.