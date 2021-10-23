Эрдоган объявил послов десяти стран персонами нон грата

Послы десяти стран, призвавших Турцию освободить активиста Османа Кавалу, объявлены персонами нон грата. Такое распоряжение МИД страны дал президент Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Речь идет о представителях дипломатических миссий из Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. С момента задержания Кавалы прошло четыре года. Дипмиссии назвали суд над активистом «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы».

В 2020-м суд оправдал Кавалу, обвиненного в причастности к попытке свержения правительства, однако позже выдал ордер на новый арест.

Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.