В МИД Турции вызвали послов 10 государств

Министерство иностранных дел Турции вызвало послов десяти стран в связи с заявлениями о содержании под стражей активиста Османа Кавалы. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

По данным источника, в МИД Турции были вызваны главы дипломатических миссий из США, Германии, Франции, Дании, Финляндии, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. В ходе беседы Анкара заявила о недопустимости реакций на судебный процесс в отношении Кавалы. Турецкие власти призвали государства уважать позицию органов правосудия, не пытаться оказать на них влияние и дождаться окончания судебного процесса.

В понедельник, 18 октября, посольства вышеперечисленных стран выступили с коллективным заявлением, в котором призвали власти Турции освободить Кавалу и назвали суд над активистом «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы», поскольку с момента его задержания прошло уже четыре года.

Турецкий предприниматель и меценат, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса. Кавала обвинялся в причастности к попытке свержения правительства, однако в 2020 году суд оправдал активиста, но выдал новый ордер на его арест. Он обвиняется в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.