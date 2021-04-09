Посла Италии вызвали в МИД Турции после слов премьера об Эрдогане

Посла Италии в Анкаре Массимо Гайани вызвали в МИД Турции после слов итальянского премьер-министра Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщили источники в турецком МИД, от Гайани попросили разъяснить замечания Драги по поводу протокола во время встречи Эрдогана с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там также потребовали незамедлительно отозвать «неприемлемые и неприглядные» высказывания итальянского премьера в адрес турецкого лидера.

Ранее премьер Италии во время пресс-конференции охарактеризовал главу Турции как диктатора, при этом отметив необходимость сотрудничества с ним. По словам Драги, в отношениях с такими политиками следует найти правильный баланс.

После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания итальянского премьера. Он подчеркнул, что Эрдоган занял свой пост в результате выборов, и «вернул» слова Драги ему обратно.