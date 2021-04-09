В Турции ответили назвавшему Эрдогана «диктатором» премьеру Италии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на слова премьер-министра Италии Марио Драги, назвавшего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «диктатором». Об этом глава МИД написал в своем Twitter-аккаунте.

Чавушоглу отметил, что Анкара решительно осуждает популистскую риторику итальянского премьера и его грубые заявления о президенте Турции. Министр подчеркнул, что Эрдоган занял свой пост в результате выборов, и «вернул» слова Драги ему обратно.

Отмечается, что премьер Италии во время пресс-конференции охарактеризовал главу Турции как диктатора, при этом отметив необходимость сотрудничества с ним. Он также добавил, что в отношениях с такими дикторами следует найти правильный баланс.

Ранее 10 отставных турецких адмиралов оказались арестованы по подозрению в государственной измене после того, как подписали письмо, в котором они раскритиковали проект Эрдогана по строительству нового водного канала. Адмиралов обвинили в «соглашении совершить преступление против государственной безопасности и конституционного порядка».