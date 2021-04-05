Отставные адмиралы раскритиковали проект Эрдогана и попали за решетку

10 отставных турецких адмиралов оказались арестованы по подозрению в государственной измене после того, как подписали письмо в числе более сотни военачальников в отставке. В письме они раскритиковали проект президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по строительству нового водного канала, передает BBC News.

Адмиралов обвинили в «соглашении совершить преступление против государственной безопасности и конституционного порядка». Отмечается, что с такой же формулировкой были осуждены участники неудавшегося переворота против Эрдогана в 2016 году.

«Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ. Этот акт нельзя считать проявлением свободы слова», — такими словами раскритиковал публикацию открытого письма президент страны.

В письме отмечалась важность конвенции Монтрё — международного соглашения о контроле за движением по проливу Босфор. Как подчеркнул Эрдоган, его правительство намерено продолжать ее выполнение.

В прошлом месяце в правительстве Турции утвердили планы по строительству параллельного проливу канала «Стамбул» длиной 45 километров. «Те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей Республики», — заявил турецкий президент.