В Германии отреагировали на объявление Эрдоганом послов персонами нон грата

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отреагировало на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил персонами нон грата послов десяти стран. Об этом сообщает издание Zeit.

«Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана», — заявили в ведомстве. Там отметили, что на данный момент проводятся консультации по этому поводу с девятью другими странами.

Ранее Эрдоган дал распоряжение турецкому МИД объявить персонами нон грата послов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии. При этом официально о решении объявлено пока не было.

Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.