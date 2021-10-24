Эрдоган объявил послов США и еще девяти стран персонами нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран, призывавших Анкару освободить активиста Османа Кавалу. Глава государства дал соответствующее распоряжение МИД страны, пишет РИА Новости.

Речь идет о представителях дипломатических миссий из Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

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Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить правозащитника, предпринимателя и основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. С момента задержания Кавалы прошло четыре года. Дипмиссии назвали суд над активистом «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы».

В 2020-м суд оправдал Кавалу, обвиненного в причастности к попытке свержения правительства, однако позже выдал ордер на новый арест. Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.

... но не объявили

Несмотря на указания Эрдогана, МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов вышеупомянутых десяти стран. При этом министерство иностранных дел подтвердило вызов послов и указало, что напомнило им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Единственной страной, которая отреагировала на объявление своего посла персоной нон грата, на данный момент является Германия. «Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана», — заявили в министерстве иностранных дел ФРГ. Там отметили, что на данный момент проводятся консультации по этому поводу с девятью другими странами. Остальные государства пока не комментируют ситуацию с послами.

Госпереворот

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.

Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на своей непричастности к попытке госпереворота.

Помимо Гюлена и его организации, власти Турции также возложили ответственность за попытку госпереворота на США. Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил об отсутствии сомнений по поводу того, что за попыткой переворота «стояла Америка». Он выразил мнение, что американская сторона поддерживает организацию Гюлена, проживающего в США. Под подозрение также попал близкий советник правителя ОАЭ Мухаммеда бин Зайда Ан-Нахайяна Мухаммад Даглян. Анкара направила официальную заявку в Интерпол с требованием задержать Дагляна. Его обвинили в создании сети шпионов и причастности к попытке военного переворота.