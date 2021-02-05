США отвергли причастность к попытке переворота в Турции, которая произошла в 2016 году. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Прайс напомнил, США немедленно осудили попытку переворота в Турции, когда она случилась, и никак не были к ней причастны. Утверждения турецких чиновников об обратном он назвал «полностью ложными». По словам представителя Госдепа, подобные заявления не соответствуют статусу Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов.

Как сообщает «Интерфакс», ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил об отсутствии сомнений по поводу того, что за попыткой переворота «стояла Америка». Он выразил мнение, что американская сторона поддерживает организацию турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, которого власти Турции считают главным путчистом.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.