В Турции арестуют сотни людей из-за попытки госпереворота

Власти Турции выдали ордера на задержание 260 человек по подозрению в связях с организаторами антиправительственного путча. На момент публикации в Анкаре задержан 171 человек, сообщает агентство Anadolu.

Известно, что семь ордеров выданы на арест подозреваемых за границей. Задержания проходят в рамках спецоперации против «террористической организации фетхуллахистов» (FETO), которая, по заявлениям турецкого правительства, связана с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Задержанные привлекли внимание правоохранительных органов тем, что использовали приложение ByLock, позволяющее шифровать переписку. По данным властей, с помощью него свои действия координировали организаторы путча три года назад. Как пишет Anadolu, силовикам было приказано избегать жестких задержаний: сейчас выясняют, действительно ли те, кого задержали, — владельцы засвеченных в приложении номеров.

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15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.

Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны организацию FETO. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота. Анкара также заявляла, что FETO причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.

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