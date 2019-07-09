В Турции начали чистку армии от противников Эрдогана

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, которых подозревают в причастности к запрещенной в Турции оппозиционной «террористической организации фетхуллахистов» (FETO). Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что среди подозреваемых числятся один полковник, два подполковника, пять майоров и более 100 старших лейтенантов. В данный момент проводятся операции для их задержания.

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15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике уже проходили массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, всего были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.

Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны организацию FETO. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота. Анкара также заявляла, что FETO причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.

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