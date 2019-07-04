Эрдоган обозвал США грабителем

США занимаются грабежом в рамках международных отношений. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», — сказал турецкий лидер. Он также подчеркнул, что в рамках контракта по поставкам F-35 его страна заплатила 1,4 миллиарда долларов.

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон опасается, что если турецкая сторона получит и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Ранее 1 июля Эрдоган заявил, что С-400 прибудут в страну в течение десяти дней. Он добавил, что Анкара пока не получала официальных сообщений о возможных санкциях со стороны США из-за покупки российского вооружения. В тот же день сообщалось, что Турция может закупить истребители у России, если США откажутся поставлять свои самолеты.

Турция и Россия заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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