Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность противников Эрдогана на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) провести расследование в отношении школ, финансируемых политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень подробно. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень подробные вещи, факты, конкретные фамилии. Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — заявил Зеленский.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.

Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны организацию FETO. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота. Анкара также заявляла, что FETO причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.

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