Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте после телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.
«Мой коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина», — написал украинский политик.
7 января российский лидер Владимир Путин прибыл в Турцию на переговоры с главой государства Реджепом Эрдоганом. Президент России посетит церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также проведет переговоры с лидером Турции, на которых главы государств обсудят сотрудничество и международные темы.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.