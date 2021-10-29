Эрдоган решил бороться с супермаркетами миллионными штрафами

Антимонопольный орган Турции оштрафовал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены, хотя ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил их за помощь в борьбе с высокой инфляцией, пишет Bloomberg.

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Суммарно компании решили оштрафовать на 2,6 миллиарда лир (276 миллионов долларов). Сеть BIM Birlesik Magazalar AS пострадала больше всего, ей нужно заплатить 958 миллионов лир. Некоторые сети заявили, что будут оспаривать такое решение.

Эрдоган заявил в сентябре, что супермаркеты «разрушают целые рынки», и пообещал открыть 1000 субсидированных магазинов, чтобы сбалансировать рынок. Глава Ассоциации розничных торговцев Галип Айкач назвал высокие производственные затраты причиной роста цен, заявив, что супермаркеты становятся козлами отпущения из-за инфляции.

Решение проблемы подорожания продуктов стало приоритетом для президента Турции, чья популярность падает, отмечает издание. Инфляция ускорилась до 19,6 процента в сентябре.

В середине октября лира начала резко дешеветь на фоне увольнения по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы. 25 октября курс национальной валюты опустился до 9,84 лиры за доллар и достиг исторического минимума.