Россиян предупредили о возможной нехватке картофеля

Россия собралась закупать больше картофеля у стран СНГ, чтобы получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая возможна к весне. Об этом в четверг, 18 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство.

В документе за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут, датированных 28 октября и 1 ноября, предупреждается о возможных проблемах с урожаем картофеля в этом году из-за плохой погоды. Так, несмотря на активную фазу уборочной кампании, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут: в конце октября стоимость этого овоща достигла 23 рубля за килограмм, что на 71,4 процента выше аналогичного периода прошлого года.

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Как отмечается в письме, специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. В этот процесс также включены и торговые сети. Картофель из СНГ заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, что позволит стабилизировать ситуацию с ценами, указывают в министерстве.

Кроме того, ведомство совместно с регионами выстраивает работу по сбору овощей и картофеля, выращенных на огородах гражан. Эту продукцию также планируют направить в продажу, чтобы обеспечить потребности населения.

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье (зима–весна). При этом в ведомстве отметили, что уже собрано 6,6 миллиона тонн картофеля, что соответствует уровню 2020 года и обеспечит внутренние потребности страны.

В Минпромторге рассказали газете, что прорабатывают вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ для поставок в Россию овощей «борщевого набора» в период сокращения запасов урожая собственного производства.

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Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с изданием отметил, что качество собранного в этом году картофеля невысокое: он более мелкий и излишне увлажнен, что сократит сроки его хранения и запасы иссякнут раньше. По его словам, урожая хватит на зиму и весну, однако неизвестно, когда придется проводить дозакупку в других странах по более высоким ценам. При этом Глушков указал на проблему, связанную с закупкой картофеля у населения, поскольку закон запрещает гражданам выращивать продукцию на продажу, это можно делать только для своих нужд.

17 ноября в Центробанке вновь предупредили о рисках резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. В начале месяца регулятор уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первом полугодии 2022 года. ЦБ отметил неудачный урожай, из-за которого сократился выпуск сельхозпродукции. По данным Росстата, в октябре стоимость продовольственных товаров увеличилась на 10,89 процента в годовом выражении. Огурцы подорожали на 48,7 процента, помидоры — на 43,8 процента, картофель — на 15,5 процента.