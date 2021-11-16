В России начала расти доля продаж товаров из-за рубежа

В минувшем году, несмотря на пандемию коронавируса, в России начала расти доля продаж импортных товаров в непродовольственных магазинах. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), на которое ссылается РИА Новости.
Показатель достиг 75,8 процента, что на 2,3 процентных пункта выше, чем в 2019 году. Продажи товаров из-за рубежа увеличиваются по отношению к российским даже при условии разрыва логистических и товарных цепочек.
Авторы исследования исключили из списка продовольственные товары, автомобили и топливо. Доля импорта среди оставшихся товаров относительно стабильна последние годы и существенно зависит от сегмента. Так, завозить приходится более 90 процентов автозапчастей и порядка 80-90 процентов продающейся обуви и одежды. Впрочем, в одежде наблюдается некоторое снижение — с 86,1 процента в 2017 году доля упала до 82 процентов.
Лучше для российских производителей ситуация остается со спортивными товарами (48 процентов импорта), бытовой химией и косметикой (57 процентов) и товаров для дома, хотя и в этих категориях наблюдается некоторый рост импорта.
Директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов заметил, что большие объемы импорта связаны как с ограниченными возможностями производства в России, так и предпочтениями самих граждан. Поэтому даже если власти попытаются снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, что в настоящее время обсуждается, структура розничной торговли не изменится, но потребителю придется больше платить.
Ранее стало известно, что подкомиссия по тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России о беспошлинном ввозе свинины и говядины из-за рубежа с 1 января 2022 года, чтобы остановить рост цен. Квота на первый продукт будет действовать полгода, на второй — год.