Цены на мясо в России решили сдерживать по-новому

Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России ввести тарифные квоты на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины, говорится на сайте Минэкономразвития.

Квота на беспошлинный ввоз свинины будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 года, говядины — весь 2022 год. Таким образом власти решили по-новому сдерживать цены на мясо.

Ранее Минсельхоз обратился в аппарат правительства России с предложением отменить пошлину на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. За импорт зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25 процентов соответственно. В документе предлагалось установить квоту в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса.

По мнению ведомства, обнуление пошлин стабилизирует цены на мясо на внутреннем рынке. С октября импортеры говядины при въезде в Россию лишились возможности получать скидку на пошлину, так как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изменил сетку тарифных преференций. Эксперты предупредили, что без скидок продукция подорожает для России, потому что издержки увеличат ценник на импорт из дальнего зарубежья почти на четыре процента.

Ранее производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с ростом стоимости производства.