В России запустили систему борьбы с ростом цен

Правительство запустило в России новую систему борьбы с ростом цен, пишут «Ведомости». Первое время она будет работать в пилотном режиме и будет направлена на основные категории социально значимых товаров.

Новая система, разработку которой курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, предполагает построение экономических моделей, описывающих зависимость цен на внутреннем рынке от конъюнктуры на мировом. Домашние цены при этом будут выражены в специальных индексах.

Для каждой категории товаров разработчики определили собственный профиль риска — допустимый диапазон роста цен. При его нарушении правительство должно будет представить предложения по исправлению положения. Основная цель системы — добиться ситуации, при которой рост цен на большинство товаров будет оставаться в пределах общей целевой инфляции.

Определены также меры, которые будут приниматься в случае необходимости. Среди них снижение пошлин на импорт определенных категорий товаров, субсидирование отечественных производителей, введение демпферных механизмов по аналогии с теми, что действуют сейчас на рынке бензина и некоторых видов сельхозкультур.

В наиболее экстремальных случаях не исключено также заключение специальных соглашений с производителями и продавцами о заморозке цен на определенном уровне. Такая мера уже применялась к подсолнечному маслу и сахару.

