Власти заявили о риске роста средней ставки по ипотеке

Минстрой: средняя ставка по ипотеке по итогам 2021 года может превысить 8 процентов

Российские власти заявили, что по итогам 2021 года в стране есть риск роста средней ставки по ипотечным кредитам. Прогнозами поделился замглавы Минстроя Никита Стасишин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости, сообщают РИА Новости.

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Показатель может превысить значение в восемь процентов годовых, заложенное в национальном проекте «Жилье и городская среда». Причиной возможного увеличения ставки показателя называют рост ключевой ставки. Однако Стасишин не стал прогнозировать, на сколько конкретно увеличится ставка.

Замминистра добавил, что уровень ставок по ипотеке напрямую влияет на объем продаж новых объект и состояние рынка жилья. «Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим», — заявил Стасишин.

Ранее о росте ипотечных ставок россиян предупредили эксперты в сфере недвижимости. По данным экспертов, к концу 2021 года показатель может увеличиться до 9 процентов годовых. Повышение значения может произойти на фоне роста инфляции и ожиданий по росту ключевой ставки.