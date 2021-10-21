Паника ретейлеров усугубила кризис поставок

На фоне глобальных сбоев с поставками ретейлеры в панике закупаются перед праздниками, еще больше усугубляя кризис, сообщает CNBC.

Представители логистики предупредили, что по мере приближения сезона праздников ожидается дефицит товаров и рост цен. Причиной послужит высокий потребительский спрос, который будет значительно выше предложения. «Поскольку проблемы хорошо известны, заказы на сырье, комплектующие и готовую продукцию теперь размещаются раньше, чем обычно, что увеличивает время их ожидания, тем самым создавая порочный круг», — заявили представители компании в области управления капиталом RBC Wealth Management.

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По словам генерального директора логистической компании Quincus Джонатана Савуара, увеличение объемов заказов ретейлеров приводит к «эффекту кнута» — искажению спроса, когда количество заказов может быть больше, чем продажи. Конечным результатом этого эффекта могут быть неверные прогнозы спроса и невыполненные заказы.

В 2021 году мир столкнулся со сбоями в цепочках поставок из-за последствий пандемии коронавируса, нехватки товарных контейнеров для транспортировки грузов, наводнений в некоторых регионах, а также заторов в портах. Аналитики RBC Elements в сентябре провели исследование, которое показало, что в 77 процентах портов, за работой которых они наблюдали, время выполнения заказов было больше, чем обычно. Исходя из полученных данных, они отметили, что проблемы в цепочках поставок усугубятся.

На фоне сбоев с поставками Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год до 5,9 процента с июльского прогноза в шесть процентов. При этом за небольшим изменением прогноза роста экономики скрывается значительное понижение ВВП некоторых стран. По оценкам МВФ, сбои в поставках в определенных секторах экономики и колебания цен на сырьевые товары могут удерживать мировую инфляцию на уровне значительно выше базового.