Назван срок решения глобальной проблемы

Президент крупнейшего китайского производителя бытовой техники и электроники Hisense Цзя Шаоцянь назвал срок решения глобальной проблемы дефицита полупроводников. По его словам, нехватка чипов продлится еще два-три года, сообщает CNBC.

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Цзя отметил, что прогноз реален при условии, если не возникнет серьезных торговых споров с другими странами, как, например, США, которые пытались отрезать китайского производителя микросхем SMIC от американских технологий из-за торговой войны с Пекином. «В противном случае, если торговые и экономические санкции между странами продолжатся, это (срок окончания дефицита чипов — прим. "Ленты.ру") действительно будет трудно оценить», — сказал Цзя.

Большая часть чипов в Китае импортируется. Из-за нехватки комплектующих, как отмечает Цзя, стоимость продукции Hisense выросла. «Hisense производит бытовую технику и товары народного потребления, а для этого требуются относительно простые микросхемы. Несмотря на то, что поставки ограничены, а стоимость выросла, наш бизнес остается нормальным», — отметил он.

Причиной дефицита чипов стал ряд факторов, в числе которых растущий спрос на электронику, сбои в цепочках поставок и нехватка квалифицированных сотрудников. Торговая война США с Китаем привела к тому, что местные компании начали накапливать запасы чипов на заводах, усугубляя кризис. В феврале президент США Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил.