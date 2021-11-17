Определены лидеры секретного экспорта из России

В топ-10 получателей секретного экспорта (код SSSS) из России вошли шесть стран НАТО. Об этом пишет РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.

Крупнейшим покупателем нераскрываемой российской продукции за январь-сентябрь второй год подряд стал Алжир. Эта африканская страна в основном заинтересована в авиационной технике и вооружениях. На втором месте оказались США, замыкает тройку Чехия. Также в списке оказались Китай, Индия, ОАЭ, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

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Секретный экспорт включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов, военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов (продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов).

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч». Шугаев при этом отметил, что минимум 50 процентов российского экспорта приходится на авиационную технику. Портфель заказов на экспорт российских вооружений составляет около 52 миллиардов долларов, рассказал он.

В феврале было подсчитано, что в 2020 году объем секретного экспорта из России обвалился на 16 процентов, с 13,6 миллиарда долларов до 11,48 миллиарда. Причиной снижения продаж секретных товаров, как утверждал замминистра обороны Александр Фомин, стала пандемия коронавируса, которая заставила отложить поставки вооружений. Глава группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов отмечал, что около четверти контрактов пришлось перенести с 2020 года на 2021-й.