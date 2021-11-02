Названо самое популярное у иностранцев российское оружие

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч». Шугаев при этом отметил, что минимум 50 процентов российского экспорта приходится на авиационную технику. Портфель заказов на экспорт российских вооружений составляет около 52 миллиардов долларов, рассказал он.

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Шугаев также отметил, что Россия сотрудничает по военно-технической линии со 100 странами и поставляет свои товары в более чем 50 государств. Среди основных импортеров российского вооружения он назвал Китай, Индию, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Помимо этого, директор ФСВТС подчеркнул, что наложенные на Москву международные санкции не сказались на географии поставок российского оружия в мире.

Ранее сообщалось, что российские зенитчики получат новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Принято решение о перевооружении подразделений Южного военного округа (ЮВО). Военные получат комплексы и дополнительное оборудование. Так, в распоряжение зенитчиков ЮВО попадут автоматизированные системы управления, радиолокационные станции «Гармонь» и бронеавтомобили.

