Российские военные получат «Вербу»

Российские зенитчики получат новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Принято решение о перевооружении подразделений Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Военные получат комплексы и дополнительное оборудование. Так, в распоряжение зенитчиков ЮВО попадут автоматизированные системы управления, радиолокационные станции «Гармонь» и бронеавтомобили.

Источники «Известий» отметили, что в одном из учебных центров уже начали подготовку операторов новых ПЗРК. Курсанты отрабатывают поражение мишеней, которые имитируют самолеты, вертолеты, беспилотники и низколетящие крылатые ракеты.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал изданию, что в новом ПЗРК реализован принцип «выстрелил и забыл». Так, ракета сама находит захваченную цель. Боеприпас получил головку самонаведения, которая работает в инфракрасном и оптическом диапазоне. Это позволяет «Вербе» поражать разные типы целей.

В октябре польское издание Defence24 назвало преимущества ПЗРК Piorun. Автор материала отметил, что польский комплекс превосходит российскую «Вербу». К преимуществам Piorun отнесли дальность действия и высоту полета поражаемых целей.