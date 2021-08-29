Опубликовано видео с попаданием российского зенитчика по китайской ракете

В сети появились кадры с выстрелом российского зенитчика по китайской ракете TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Видео прямого попадания опубликовало Министерство обороны России на своем YouTube-канале.

Выстрел был произведен командиром подразделения стрелков-зенитчиков лейтенантом Сергеем Маеновым во время прохождения конкурса «Чистое небо», проводимого в Китае в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). На участке боевой стрельбы офицер единственный из всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень, которая имитировала высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 километра.

Отмечается, что Маенов был признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» в рамках конкурса «Чистое небо».

Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран, включая Россию. Участие в них принимают военные из более чем 40 государств. В Китае, в частности, проходят такие конкурсы, как «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

