В России создали боевой экзоскелет для солдат будущего

В России разработали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдат будущего. Об этом РИА Новости сообщили в в госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия-2021».

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Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха Бекхан» Оздоев рассказал, что данный экзоскелет, который был создан вместе со специалистами из НИИ механики МГУ имени Ломоносова, может снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50 процентов, а затраты энергии на бег или ходьбу — на 15 процентов. Помимо этого, при его использовании человек может нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее.

Отмечается, что сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а стопы — датчиками давления, что позволяет ему адаптироваться под индивидуальные особенности носителя и не сковывать его движения. Заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ имени Ломоносова Владимир Буданов также рассказал, что благодаря применению безредукторных двигателей экзоскелет можно использовать как в активном, так и пассивном режиме.

Ранее сообщалось. что в ходе форума «Армия-2021» концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представил подводный беспилотник, созданный для исследования морского дна. «Автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести (АНГАПП) используется в системах освещения обстановки, разведки и радиоэлектронной борьбы в подводной среде как носитель различной аппаратуры в соответствии с выполняемой задачей», — отмечается в описании изделия.

