Россия модернизирует «оружие из фильма ужасов»

«Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») готовит модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Машина получит новые электронные системы и улучшенную защищенность, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Лобова.

Российская система, которую издание The National Interest назвало «оружием из фильма ужасов», получит новые средства связи и управления огнем, отметил он. У модернизированной ТОС-1А также возрастет защищенность.

По словам главы «Омсктрансмаша», завершение работ по модернизации — «вопрос ближайшего времени». Лобов добавил, что «Солнцепек» сохраняет актуальность — машина оптимально совмещает стоимость и эффективность, что обуславливает ее востребованность.

Впервые о модернизации огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» стало известно в прошлом году. «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что машины получат улучшенную защищенность и новые боеприпасы, которые обеспечат дальность стрельбы до 14 километров.

ТОС-1А «Солнцепек» разработали в 2001 году. Машины системы базируются на шасси танка Т-72А. «Солнцепек» получил 24 направляющих, вмещающих неуправляемые ракетные снаряды калибра 220 миллиметра. Боеприпасы с термобарическим наполнителем могут поразить цели на расстоянии до шести тысяч метров.

