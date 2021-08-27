ВМС США начали строить копии военной техники из дерева

Военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США (NMCB-5) начали строить копии военной техники из дерева. Военные возвели фанерные копии автомобилей Humvee. Макеты предназначены для оснащения 17-го боевого логистического полка на учениях, пишет портал Defense Blog.

Подобные копии техники призваны сократить затраты на учения без ущерба для их реалистичности. Фанерный макет «Хамви» соответствует габаритам реального автомобиля, что позволяет использовать его в логистических учениях, отрабатывая переброску техники.

Военные строители из состава NMCB-5 развернулись на американской базе в Японии. Силы строительного батальона призваны оказывать инженерную поддержку совместным силам в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает издание.

В ходе российских учений в Тихом океане, которые прошли в июне, бомбардировщики Ту-22М3 отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника. The Drive тогда назвало учения «беспрецедентной угрозой» для США.