В США встревожились «уничтожением» Россией американского авианосца вблизи Гавайев

Учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США, пишет The Drive.

Американское издание, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечает, что российские военные корабли располагались примерно в 65 километрах к югу от Гонолулу. С другой стороны, согласно анонимному американскому чиновнику, они находились в сотнях километрах от столицы Гавайев. Минобороны России утверждает, что российские корабли располагались на расстоянии 4,6 тысячи километров от Курильских островов.

The Drive отмечает, что за российскими действиями в Тихом океане наблюдали три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер типа Sentinel.

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Издание допускает, что возросшая активность России в Тихом океане вызвана готовящимися испытаниями США системы противоракетной обороны.

Таким образом в The Drive прокомментировали учения боевых кораблей Тихоокеанского флота России, впервые в современной истории страны проводимые в центральной части Тихого океана. В мероприятии было задействовано до 20 боевых кораблей (ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий») и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Среди задач, которые решались российской стороной, значились, в частности, уничтожение АУГ противника и удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.

В мае член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов рассказал о разработке проекта нового авианосца, который может обойтись стране в полтриллиона рублей.