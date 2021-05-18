Российский Су-57 задумали «пересчитать под авианосец»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 можно было бы сделать палубным самолетом. О подобной задумке РИА Новости сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

«За базу может быть взят Су-57, но конструкторам придется все пересчитать под базирование самолета на корабле. В первую очередь, это складывающееся крыло, элементы, связанные с тормозными устройствами, потому что обычный самолет не сможет воспринимать динамические нагрузки, связанные с зацепом при посадке за крюк», — сказал член коллегии.

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Также Поспелов заявил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. По его словам, стране необходимы три авианосца.

В мае в «Ростехе» сообщили, что «убийственный» вид Су-57 объясняется конструктивными особенностями данного истребителя. Таким образом в госкорпорации прокомментировали сообщения западной прессы, в которых оценивался внешний вид самолетов, участвовавших в параде Победы.

В апреле американский журнал The National Interest признал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.