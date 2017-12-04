США похвалили Россию за надувные танки

Американское издание War is Boring отметило прогресс в создании Россией надувных муляжей оружия, которым занимается 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк, дислоцированный во Владимирской области.

В распоряжении надувного полка, отмечает издание, имеются надувные баки, ракетные пусковые установки, бронетранспортеры и другие макеты оружия различных габаритов.

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Данные муляжи предназначены для отвлечения противника, в частности спутников и пилотов самолетов. Надувное оружие, отмечает War is Boring, допускает оперативное развертывание в нужной точке.

45-й отдельный инженерно-маскировочный полк является преемником 45-го инженерно-саперного полка, сформированного в феврале 1980-го в Термезе и позднее принимавшего участие в военных действиях в Афганистане.