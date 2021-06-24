Российские Ту-22М3 «потопили» авианосец в Тихом океане

Российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Соответствующие видео мероприятий агентство опубликовало в Telegram.

«В рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что соответствующие учения проходили с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана на расстоянии примерно 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курильских островов.

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В июне в публикации The Drive утверждалось, что учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США.

Таким образом в издании прокомментировали учения боевых кораблей Тихоокеанского флота России, впервые в современной истории страны проводимые в центральной части Тихого океана. В мероприятии было задействовано до 20 боевых кораблей (ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий») и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Среди задач, которые решались российской стороной, значились, в частности, уничтожение АУГ противника и удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.