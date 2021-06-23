В США раскрыли «державную» цель ВМФ России в Тихом океане

Военно-морской флот (ВМФ) России преследует в Тихом океане две цели, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Первая задача, которую планирует решить российская сторона, по мнению издания, заключается в наблюдении за готовящимися Агентством по противоракетной обороне (ПРО) и Военно-морскими силами (ВМС) США испытаниями системы ПРО. Ожидается, что в ходе данного мероприятия американцами над Тихим океаном будет перехвачена ракета, запущенная с Аляски.

Журнал раскрывает и вторую цель российского присутствия в регионе. «Несмотря на то, что быстрое наращивание ВМС Китая и его агрессивная внешняя политика вызывают беспокойство, русские хотят напомнить всем, что они также являются крупной военно-морской державой в Тихом океане», — уверяет издание.

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В июне в публикации The Drive утверждалось, что учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США.

Таким образом в Popular Mechanics и The Drive прокомментировали учения боевых кораблей Тихоокеанского флота России, впервые в современной истории страны проводимые в центральной части Тихого океана. В мероприятии было задействовано до 20 боевых кораблей (ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий») и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Среди задач, которые решались российской стороной, значились, в частности, уничтожение АУГ противника и удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.