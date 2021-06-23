ВМС США скопировали «лучший истребитель России»

Военно-морские силы (ВМС) США показали первый самолет F/A-18E Super Hornet, окрашенный в цвета «лучшего истребителя России», сообщает The Drive.

Издание отмечает, что F/A-18E Super Hornet, копирующий Су-57, будет играть роль условного противника. Согласно The Drive, американский самолет с позывным Ambush («Засада») получил цветовую схему, известную в России как «Белая акула». Подобным образом окрашено, вероятно, три российских Су-57.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Демонстрация «самолета-агрессора» состоялась 18 июня на военно-морской авиабазе Океана в Вирджинии.

В июне РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщило, что Воздушно-космические силы России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения Су-57.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

В июне ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.