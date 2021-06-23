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ВМС США скопировали «лучший истребитель России»

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Фото: Michael Singley / U.S. Navy / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США показали первый самолет F/A-18E Super Hornet, окрашенный в цвета «лучшего истребителя России», сообщает The Drive.

Издание отмечает, что F/A-18E Super Hornet, копирующий Су-57, будет играть роль условного противника. Согласно The Drive, американский самолет с позывным Ambush («Засада») получил цветовую схему, известную в России как «Белая акула». Подобным образом окрашено, вероятно, три российских Су-57.

Демонстрация «самолета-агрессора» состоялась 18 июня на военно-морской авиабазе Океана в Вирджинии.

В июне РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщило, что Воздушно-космические силы России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения Су-57.

В июне ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

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