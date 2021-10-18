Белоруссия резко увеличила секретные поставки в Россию

Секретный экспорт из Белоруссии в Россию вырос в восемь раз

За первые семь месяцев этого года экспорт белорусских товаров, данные о которых скрыты в белорусской статистике, резко увеличился. Он составил 8,2 миллиарда долларов, хотя за весь 2020 год секретные поставки остановились на уровне 1,6 миллиарда. Об этом со ссылкой на документы Белстата пишет РБК.

При этом для России показатели еще выше. Год назад объем скрытого экспорта составил 152 миллиона долларов (1,2 процента от всех поставок), в нынешнем — только с января по июль — 1,29 миллиарда (14,8 процента), то есть уже в восемь раз больше.

Как правило, Белоруссия засекречивала объемы и стоимость поставок табака, контрабанда которого из республики в ЕС усилилась в последний год, химических и радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Поводом для расширения категорий, предполагает издание, стали санкции ЕС и США.

К настоящему времени из открытой статистики пропали данные о поставках нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, тракторов и грузовиков. В 2020-м от нефти и продуктов ее переработки республика получила более шести миллиардов долларов, а на тракторах и грузовиках зарабатывала 1,2 миллиарда.

Секторальные санкции против Белоруссии Евросоюз ввел в июне 2021 года. Они касались нефтепродуктов и калийных удобрений — главных источников валютной выручки страны. В августе, в годовщину начала протестов против результатов президентских выборов, новый пакет ограничительных мер представили США. Он еще не вступил в полную силу. Предполагается, что с декабря американские санкции полностью закроют возможность поставок калийных удобрений через порты в странах Балтии.

Как отмечается в материале, в Минске засекретили больше экспорта, чем предполагается санкциями. Государственных производителей транспортных средств в списках нет, но на всякий случай их экспорт также ушел в закрытые статьи.

Действия Белстата не были согласованы с российскими коллегами. Федеральная таможенная служба (ФТС) за первые семь месяцев отнесла к секретному импорту из Белоруссии только товары на 3,7 миллиона долларов. Данные по поставкам табака, драгоценных металлов, удобрений, нефтепродуктов, тракторов и грузовиков оставались открытыми.

