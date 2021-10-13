Ответственная за «Дружбу» компания задумала уйти из Белоруссии

Российская нефтетранспортная госкомпания «Транснефть» допустила закрытие дочернего предприятия «Запад-Транснефтепродукт» из-за действий Минска, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Николая Токарева. Предприятие задумало уйти из Белоруссии из-за большой налоговой нагрузки и административного давления.

«Транснефть» запланировала провести экономический аудит белорусского предприятия. «Запад-Транснефтепродукт» ответственен за поставку нефти в Венгрию и Латвию по нефтепроводу «Дружба». «Мы считаем, что экономическое положение нашего предприятия усугублено рукотворно, к сожалению, со стороны властей и ведомств Белоруссии. (...) Предприятие работает в минус, и, конечно, эта ситуация не может устраивать "Транснефть"», — сказал Токарев. Он добавил, что положение не меняется уже долгое время.

«В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем. Мы проведем очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы. Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы», — сказал он.

С января 2020 года власти Белоруссии в три раза увеличили ставку налога на прибыль от транзита российской нефти и нефтепродуктов по территории страны — показатель вырос с 18 до 50 процентов. Налоговую нагрузку увеличили несмотря на то, что каждая тонна топлива на 100 километров уже облагалась экологическим налогом в размере 0,35 рубля.

Руководство «Транснефти» тогда задумалось о том, что чрезмерные налоги могут привести к банкротству и дальнейшей национализации «Запад-Транснефтепродукта», стоимость которого составляет почти семь миллиардов рублей. Белоруссия заинтересована в приобретении нефтепровода для обеспечения сырьем из Европы своих нефтеперерабатывающих заводов и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины.

Кроме этого, зимой вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин заявлял об усилении административного давления на компанию. «Транснефть» утверждала, что к 10 февраля 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов, в то время как в 2019 году их общее количество составило 27. Также в пять раз выросло число выездных проверок — до 20. «В такой ситуации нормально функционировать "Запад-Транснефтепродукт" не может», — говорил Гришанин.