Россия и Белоруссия объединят таможню

Россия и Белоруссия объединят практики и условия таможенного администрирования, рассказал в интервью «Ведомостям» замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в дальнейшем интеграция коснется всех членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В первую очередь Москва и Минск собираются установить единые индикаторы риска по основным параметрам товаров. Это необходимо для «повышения прозрачности товарных потоков», отметил Давыдов. В результате поставщики из третьих стран лишатся стимула ввозить товары через одного из участников соглашения ради получения льготных таможенных условий.

«Чтобы не было перетоков таможенного оформления, агрессивных схем оптимизации. Равные условия необходимы, чтобы конкурировали не искусственно созданные экономические льготы, а участники ВЭД в силу качества своих услуг», — рассказал Давыдов.

Среди приоритетных категорий, на которые планируется распространить единые правила, — цветы, обувь, одежда и товары массового спроса. В будущем такой подход будет распространен на всех участников ЕАЭС, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия.

В настоящее время между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю. Однако мобильные группы ФТС на территории России могут проводить постконтроль отдельных транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.