Пассажирка пыталась ввезти в Россию драгоценности и попалась на таможне

Пассажирка, прилетевшая в Россию из Азербайджана, попыталась незаконно провезти контрабандные украшения и попалась во время осмотра в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

Согласно материалу, сотрудники таможенного контроля обнаружили в багаже злоумышленницы, имя которой не раскрывается, ювелирные изделия из золота со вставками из бриллиантов. Отмечается, что женщина пыталась незаконно ввезти в страну две подвески, две пары сережек и кольцо.

По информации издания, общая стоимость незадекларированных украшений составила почти три миллиона рублей. Правоохранительные органы начали проверку по данному делу.

В мае другая россиянка вывезла из Дубая украшения на миллионы рублей и также попалась во время досмотра на таможне. Известно, что 23-летняя женщина попыталась провезти три браслета, пару сережек и шесть колец общей стоимостью около 69 миллионов рублей. Сумма неуплаченных платежей равна 20,3 миллиона рублей.